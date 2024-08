O Santos oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Wendel Silva ao FC Porto, confirmando a notícia avançada em tempo oportuno pelo Maisfutebol.



O avançado regressa ao Brasil por empréstimo dos dragões num negócio que pode render 3,5 milhões de euros. Os portistas recebem 500 mil euros pela cedência do jogador de 23 anos ao Peixe, emblema que fica com opção de compra no valor de três milhões de euros.



Após ter mostrado insatisfação com o clube, Wendel Silva despede-se do FC Porto com 62 jogos e 26 golos na equipa B - cumpriu uma partida pela equipa principal.