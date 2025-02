O médio português Sérgio Oliveira e o defesa central brasileiro Lucas Cunha são, oficialmente, reforços do Sport, treinado pelo português Pepa, no Brasil.

Em comunicado, o clube de Recife confirmou, na noite de terça-feira, a contratação de Sérgio Oliveira, que assinou «contrato até dezembro de 2026».

«O departamento de futebol do Sport Club do Recife anuncia oficialmente a contratação em definitivo do português Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira desembarcou no Recife na noite do último domingo, para realizar exames médicos e avaliações físicas junto ao departamento médico do clube. Após ser aprovado, oficializou seu vínculo com o Sport», refere o clube, em comunicado.

Esta é a primeira passagem de Sérgio Oliveira pela América do Sul, numa carreira que, como sénior, conta com passagens pelo FC Porto, Beira-Mar, Penafiel e Paços de Ferreira em Portugal, além de Mechelen (Bélgica), Nantes (França), PAOK Salónica (Grécia), Roma (Itália), Galatasaray (Turquia) e Olympiakos (Grécia).

Quem também reforça o plantel treinado por Pepa é Lucas Cunha, de 28 anos, que em Portugal esteve várias épocas no Sporting de Braga, além de ter jogado no Estoril e no Gil Vicente. É reforço por empréstimo do Red Bull Bragantino.

«O departamento de futebol do Sport Club do Recife anuncia oficialmente a contratação do zagueiro Lucas Cunha. O jogador chega ao Leão por empréstimo, com contrato válido até dezembro de 2025», informa o Sport, em nota oficial, ao final da manhã desta quarta-feira.