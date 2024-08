12 anos depois, Xherdan Shaqiri está de regresso ao Basileia.



O clube helvético deu conta da chegada do extremo, de 32 anos, através de um vídeo divulgado nas redes sociais. Livre depois de ter deixado o Chicago Fire da MLS, o avançado assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.



Shaqiri começou a carreira profissional no Basileia e despertou o interesse do Bayern Munique, clube para o qual se mudou em 2012. Seguiram-se passagens por Stoke City, Inter, Liverpool e Lyon, além da aventura nos Estados Unidos até ao regresso «a casa».