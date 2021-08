O Sporting de Braga anunciou a contratação do defesa central David Santos. O jogador brasileiro de 19 anos, que na época passada representou o Penafiel, assinou por duas temporadas com o emblema minhoto, e integrará, numa primeira fase, o plantel da equipa B.

«Para mim foi um orgulho receber essa proposta, foi muito gratificante, sempre admirei o SC Braga. Espero corresponder às expetativas», afrimou o jovem jogador, citado pelo site oficial do Sporting de Braga.

«Espero fazer uma grande época com este emblema. Prometo trabalhar e todos os dias dar o meu máximo. Quero ter grandes conquistas com esta camisola», completou o mais recente reforço do clube bracarense.