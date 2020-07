Zé Carlos é reforço do Sp. Braga, anunciou esta quinta-feira o clube.

Em comunicado no site oficial, os bracarenses informam que o lateral-direito, que chega do Leixões, assinou um contrato válido para as próximas quatro épocas.

Antes do Leixões, o jovem de 21 anos tinha ainda representado o Leça, no Campeonato de Portugal. É mais um reforço para o novo Sp. Braga de Carlos Carvalhal.