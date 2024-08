O Sp. Braga enovou contrato com Rúben Furtado.



Em comunicado, os bracarenses informam que o jogador assinou um vínculo válido até 2027. No Minho desde o ano passado, o extremo tem apenas 18 anos, mas está integrado na equipa B e esta temporada já leva um golo em quatro jogos na Liga 3.



No ano anterior, Rúben Furtado fez para da equipa do Sp. Braga que se sagrou campeã nacional, jogou Youth League e alinhou na formação sub-23.