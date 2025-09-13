O futebolista brasileiro Robson Bambu foi vendido pelo Sporting de Braga ao Atlético San Luis, do México. Os bracarenses confirmaram a transferência, na noite desta sexta-feira.

Em comunicado, os minhotos confirmam a saída definitiva de Bambu, com o clube da liga mexicana a pagar, indica o Sp. Braga, «400 mil euros (300 mil euros fixos e 100 mil euros após o jogador cumprir dez jogos com a camisola do Atlético San Luís)».

Na mesma nota, o Sp. Braga informa que «reserva, ainda, 50 por cento sobre a mais-valia de uma futura transferência do jogador» e que o «mecanismo de solidariedade conexo a transferência é da total responsabilidade do Atlético San Luís».

Bambu, de 27 anos, finda uma passagem de pouco mais de uma época no Sp. Braga. Em 2024/25, fez 24 jogos e um golo pelos minhotos (frente ao Benfica, na vitória por 2-1 na Luz, para a Liga). Esta época, foi apenas utilizado 45 minutos na goleada por 5-1 ante o Lincoln Red Imps, no jogo que confirmou o acesso do Sp. Braga à fase de liga da Liga Europa.

Antes do Sp. Braga, Bambu jogou no Arouca em 2023/24, por empréstimo do Nice, de França. No Brasil, representou Vasco, Corinthians, Athletico Paranaense e Santos.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências