O Rio Ave oficializou a chegada de Rafael Camacho, por empréstimo do Sporting.

Sem lugar no plantel principal do Sporting, o ala/extremo estava a jogar recentemente pela equipa B (sete jogos, um golo), mas agora reforça as opções de Miguel Cardoso em Vila do Conde.

Recrutado na época passada ao Liverpool, Camacho fez 26 jogos pela equipa principal do Sporting (e um golo).

Agora cede para Vila do Conde, onde vai envergar a camisola 64, e faz o trajeto inverso ao de Matheus Reis, que foi contratado pelo Sporting ao Rio Ave.