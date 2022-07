O FC Tokyo anunciou a contratação de Luiz Phellype, por empréstimo do Sporting.

«Em primeiro lugar, obrigado ao clube por confiar em mim e dar-me esta oportunidade. Eu queria jogar no Japão um dia, e é com orgulho que me junto ao FC Tokyo, um grande clube. Quero marcar muitos golos para ajudar a equipa a conquistar triunfos», referiu o avançado, em declarações reproduzidas pelo novo clube.

Contratado pelo Sporting no final de 2018, Luiz Phellype soma 47 jogos pela equipa principal leonina, nos quais marcou 17 golos. Depois de uma lesão grave perdeu espaço, e na época passada esteve emprestado a Santa Clara e OFI Creta.