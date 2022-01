O futebolista do Sporting, Luiz Phellype, foi emprestado até ao final da época ao OFI Creta. O clube grego oficializou a chegada do avançado de 28 anos, numa transferência que o Maisfutebol já tinha antecipado.

Trata-se do segundo empréstimo de Luiz Phellype por parte do Sporting. O brasileiro, que em 2019 adquiriu nacionalidade portuguesa, representou o Santa Clara na primeira metade da época 2021/2022, tendo feito 12 jogos e um golo.

O avançado foi contratado pelo Sporting ao Paços de Ferreira em janeiro de 2019, depois de uma excelente primeira metade de época ao serviço da equipa pacense. No primeiro ano ao serviço da equipa de Alvalade foi presente assídua no onze, mas depois de uma lesão grave num joelho em janeiro de 2020 nunca mais voltou a jogar pelos leões.

Depois de ter iniciado como sénior no Desportivo Brasil, rumou à Europa para os belgas do Standard Liège em 2012/2013, antes de chegar ao futebol português para o Beira-Mar. Representou depois Estoril e Feirense em Portugal. Teve, em 2016, uma passagem no Recreativo Libolo, de Angola, antes do Paços.