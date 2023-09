O Cercle Brugge oficializou, esta quarta-feira, a contratação da Flávio Nazinho, confirmando a informação avançada em tempo oportuno pelo Maisfutebol.



Em comunicado, o emblema belga refere que o lateral-esquerdo chega por empréstimo do Sporting. No entanto, o nosso jornal sabe que o Cercle Brugge fica com opção de contratar o jogador de 20 anos em definitivo no final da temporada por dois milhões de euros - a concretizar-se esse cenário, os leões salvaguardam uma percentagem de uma futura venda.



Nazinho, internacional jovem por Portugal, deixa assim o Sporting após cinco anos em Alcochete, e com um total de onze jogos na equipa principal.