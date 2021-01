O Paços de Ferreira anunciou, neste sábado, que exerceu a opção de compra do passe de Stephen Eustáquio.

O médio estava na Capital do Móvel por empréstimo do Cruz Azul, do México, mas agora fica em definitivo no Paços.

Eustáquio soma 35 jogos pelos «castores», que representa há um ano e meio.