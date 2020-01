O Tottenham anunciou esta quarta-feira a contratação de Steven Bergwijn ao PSV Eindhoven.

Em comunicado no site oficial, o emblema inglês informou que o extremo de 22 anos rubricou um contrato válido até 2025, sem revelar os contornos do negócio.

O internacional holandês vai assim viver a sua primeira experiência fora da Holanda e juntar-se ao plantel orientado por José Mourinho.

Bergwijn é o segundo reforço do Tottenham nesta janela mercado, depois da contratação de Gedson Fernandes por empréstimo do Benfica. Refira-se que os «spurs» acionaram ainda a opção de compra sobre Lo Celso.

