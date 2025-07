É oficial! Strand Larsen é, em definitivo, jogador do Wolverhampton, treinado pelo português Vítor Pereira, depois de um empréstimo de uma temporada por parte do Celta de Vigo.

«Jorgen Strand Larsen tornou-se jogador permanente do Wolves, após o seu empréstimo de uma temporada do Celta de Vigo», refere o comunicado do clube inglês.

Aos 25 anos, o avançado norueguês assinou contrato até 2029, depois de uma época em que apontou 14 golos e cinco assistências em 38 jogos.

Em 2024/25 estabeleceu um novo recorde no Wolves, tornando-se no jogador com mais golos na temporada de estreia, ultrapassando o ex-Benfica Raúl Jiménez (13).

«Será bom ter uma pré-época com o treinador Vítor Pereira. Teremos mais tempo para trabalhar em coisas que não conseguimos trabalhar durante a temporada e isso também dá aos técnicos mais tempo connosco fora de campo», disse o jogador aos canais oficiais do clube.

Ao longo da carreira, o jogador de 25 anos representou o Sarpsborg 08, Groningen e Celta de Vigo.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências