O futebolista dinamarquês Casper Tengstedt é reforço do Feyenoord, deixando o Benfica em definitivo, tal como o Maisfutebol já tinha avançado.

A transferência foi confirmada pelos dois clubes, ao final da tarde desta quinta-feira. Em comunicado, o Benfica esclarece que Tengstedt sai para o Feyenoord num negócio feito por seis milhões de euros, mais um milhão de euros em objetivos.

Além disso, a SAD do Benfica fica com 15 por cento da mais-valia líquida de uma futura venda do avançado, que na época 2024/25 foi cedido pelo Benfica ao Hellas Verona, de Itália.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Feyenoord, dos Países Baixos, para a transferência a título definitivo do futebolista Tengstedt, por 6 milhões de euros (M€). A este montante acresce 1 M€ em objetivos, pelo que o valor total do negócio pode chegar aos 7 M€, ficando ainda a Benfica SAD com 15% da mais-valia líquida numa futura venda», refere o Benfica, em comunicado no seu sítio oficial.

Tengstedt, de 25 anos, chegou ao Benfica a meio da época 2022/23, oriundo do Rosenborg, da Noruega, tendo assinado pelas águias até 2028.

Pela equipa principal do Benfica, em ano e meio antes da cedência ao Verona, fez 35 jogos, quatro golos e seis assistências, além de quatro jogos pela equipa B.

