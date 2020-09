Era uma transferência há muito anunciada, mas agora formalizada: Thiago Alcântara é reforço do Liverpool.

O médio, de 29 anos, deixa o Bayern de Munique, clube que representava desde 2013.

«Esperava este momento há muito tempo e estou muito, muito feliz por estar aqui. Ao longo dos anos tentas ganhar o mais possível, e queres ganhar mais e mais. Penso que este clube descreve também aquilo que eu sou: quero alcançar todos os objetivos, ganhar o máximo de troféus possível. Também tem uma ambiente familiar de que preciso, pois a ligação ao clube é muito próxima, e penso que vou partilhar esse sentimento», refere Thiago, em declarações reproduzidas pelo novo clube.

Ao início desta sexta-feira o internacional espanhol já se tinha despedido do Bayern, clube que representou durante sete anos.

«Sim, foi a decisão mais difícil da minha carreira. Decidi fechar o capítulo neste clube maravilhoso. O clube no qual cresci, e no qual evolui como jogador nos últimos sete anos. Vitórias, sucesso, momentos de alegria e também tempos difíceis. Acima de tudo sinto orgulho por ter chegado a Munique como um jovem cheio de sonhos, e sair completamente preenchido e identificado com o clube, a história, a filosofia, a língua e a cultura. Aqui aprendi a amar e respeitar uma tradição da qual me despeço agora, mas que nunca esquecerei: a Mia San Mia.

Eu e a minha família vivemos momentos incríveis: na cidade, na Sabener Strasse (o centro de treinos), e, claro, a nossa amada Allianz Arena. Com vocês, a família Bayern, que tratou-me tão bem a adorou-me a cada segundo. A minha decisão é puramente desportiva. Como futebolista quero e preciso de novos desafios, de forma a evoluir, como fiz aqui. Bayern será sempre a minha "heimat" (expressão alemã para casa). Um agradecimento eterno, Bayern!», escreveu o jogador nas redes sociais.