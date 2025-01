O futebolista argentino Thiago Almada é reforço do Lyon até final da época 2024/25, confirmou o clube francês, na tarde desta quarta-feira.

«O Lyon tem o prazer de formalizar a chegada do internacional argentino e campeão mundial, Thiago Almada, do Botafogo. O médio ofensivo de 23 anos chega por empréstimo gratuito até 30 de junho de 2025», refere o Lyon, em comunicado.

Thiago Almada, que despontou no Vélez Sarsfield, jogou depois no Atlanta United e chegou ao Botafogo no último verão. Em pouco mais de quatro meses ajudou o Botafogo, então treinado pelo português Artur Jorge, a fazer história: conquistou o Brasileirão e a Libertadores.

Internacional A pela Argentina em seis ocasiões (dois golos), Thiago Almada fez parte do elenco argentino que foi campeão do Mundial 2022, no Qatar.

O Botafogo também já confirmou a saída do atleta. De recordar que John Textor, empresário que posou ao lado de Thiago Almada na apresentação, é dono dos dois clubes (através do grupo Eagle Football) e a mudança para o Lyon já estava prevista.

O clube francês precisava, no entanto, de abrir vaga de estrangeiro e oficializou, também esta tarde, o empréstimo do central brasileiro Adryelson ao Anderlecht, da Bélgica. Adryelson esteve também cedido ao Botafogo, onde venceu o Brasileirão e a Libertadores.