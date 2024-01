O treinador Pascal Jansen foi despedido do AZ Alkmaar, anunciou o clube neerlandês esta quarta-feira.



O técnico de 50 anos estava no clube desde 2018 e foi treinador-adjunto até dezembro de 2020, altura em que assumiu o comando principal da equipa, cargo que ocupou durante três anos e meio.



«Já estou no mundo do futebol há tempo suficiente e sei que isso pode fazer parte. É claro que é uma pena e decepcionante, porque fui muito competitivo para terminar a temporada com sucesso no AZ. Apesar desta desilusão, estou orgulhoso do tempo que passei no clube e das oportunidades que me foram dadas aqui. Gostaria de agradecer aos meus jogadores e staff pela cooperação agradável e intensa. Desejo ao clube e aos adeptos tudo de melhor no futuro», referiu o treinador neerlandês, em declarações ao site oficial do clube.



No comando da equipa de Tiago Dantas e Gonçalo Esteves irá ficar Maarten Martens, como treinador interino até ao final da temporada, ele que já exercia funções de treinador-adjunto.



Esta época, o AZ Alkmaar encontra-se em quarto lugar no campeonato, com 33 pontos, fora do acesso à Liga dos Campeões e a 18 pontos do líder PSV.