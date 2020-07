Tomás Domingos foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Mafra, equipa que vai disputar a II Liga. O lateral direito de 21 anos representou o Benfica nas duas últimas épocas, atuando na equipa de sub-23 dos encarnados.



O jovem defesa passou pela formação do Oeiras e do Belenenses antes de chegar ao Benfica. Agora, assina pelo Mafra, juntando-se ao extremo Andrezinho, ao guarda-redes Carlos Henriques, ao ponta de lança Stevy Okitokandjo e ao médio Carlos Daniel como reforços para a próxima temporada.



Filipe Cândido vai ser o treinador da equipa na próxima temporada, após a saída de Vasco Seabra.