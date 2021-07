O futebolista Daniel dos Anjos é reforço do Tondela para as próximas três temporadas, até junho de 2024, confirmou esta terça-feira o clube beirão, que prepara a sétima época seguida na I Liga.

«A CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o SL Benfica para a transferência a título definitivo do jogador Daniel dos Anjos», referiu o clube tondelense, em comunicado.

Conforme noticiou o Maisfutebol, o avançado brasileiro de 25 anos fez exames médicos e já treinou às ordens de Pako Ayestarán na manhã desta terça-feira. Aumenta as opções do técnico espanhol, ainda com um curto grupo nesta fase de pré-época.

Recorde-se que, na época passada, em dezembro último, Daniel dos Anjos suspendeu a carreira devido a uma miocardite, na sequência de ter estado infetado com covid-19. Cerca de cinco meses depois, voltou a jogar, em maio, na última jornada da II Liga, ante o FC Porto B.