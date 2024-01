Após seis meses cedido ao Manchester United, Sergio Reguilón voltou ao Tottenham para sair novamente. O lateral-esquerdo foi confirmado, esta quarta-feira, como reforço do Brentford.



A cedência do espanhol aos londrinos é válida até final da temporada.



Reguilón está vinculado ao Tottenham desde 2020 e após duas épocas em que fez mais de 60 jogos, perdeu espaço. Este é o terceiro empréstimo que vive após passagens por Atlético de Madrid e Man. United.





