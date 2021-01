Marcelo Trotta deixou o Famalicão e está de regresso a Itália como reforço do Cosenza, que já oficializou o negócio.

Emprestado pelo Frosinone ao Famalicão, o avançado italiano fez apenas sete jogos e marcou um golo.

Com a chegada de reforços de inverno, nomeadamente de Alexandre Guedes, o avançado estava com espaço reduzido no plantel, e por isso regressa a Itália para jogar na Serie B.