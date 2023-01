O Vitória de Guimarães oficializou, perto do prazo final do mercado de transferências, a contratação de Manu Silva ao Feirense.

O médio defensivo assinou um contrato válido até 2027, e vai envergar a camisola 24.

O Vitória revela que ficou com 50 por cento do passe, por 325.500 euros, ficando ainda com opção de compra de mais 30 por cento.

Formado no Feirense, Manu Silva esteve uma década no clube. O médio defensivo de 21 anos somava 12 jogos esta época.