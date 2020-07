Matos Trmal é o mais recente reforço do Vitória de Guimarães, proveniente do Slovácko, anunciou esta sexta-feira o emblema vimaranense.

Em comunicado no site oficial, os minhotos informam que o guarda-redes checo (é internacional sub-21) assinou um contrato válido até 2025. O clube português fica com 90 por cento dos direitos económicos do jogador.

Aos 21 anos, Trmal vai ter a primeira experiência fora da República Checa.