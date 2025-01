Aos 25 anos, o Adrián Butzke muda-se para o CD Mirandés, atual quarto classificado da II Liga Espanhola, deixando o Nacional (clube ao qual se encontrava cedido).

O jogador continuará «a pertencer aos quadros do Vitória Sport Clube», comprometendo-se com o clube de Miranda de Ebro, por empréstimo, através de um contrato válido por seis meses, com opção de compra.

«O conselho de administração da Vitória Sport Clube, Futebol SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Adrián Butzke», escreveu o clube de Guimarães.

Este é um regresso do ponta de lança a Espanha, onde fez formação e se destacou, principalmente ao serviço do Granada.