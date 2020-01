Está confirmada a transferência temporária do avançado português Alexandre Guedes, do Vitória de Guimarães para os japoneses do Vegalta Sendai, clube que o jogador de 25 anos vai representar até ao final de 2020.

O acordo entre os minhotos e o Vegalta, oficializado esta segunda-feira pelo emblema asiático, não contempla, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, opção de compra.

No Vegalta, Guedes vai encontrar, entre outros colegas de equipa, o espanhol Isaac Cuenca, avançado de 28 anos que já representou o Barcelona, o Ajax e o Deportivo da Corunha.

Em 2019, o Vegalta foi o 11.º classificado do principal campeonato do Japão.

Formado no Sporting e atualmente com contrato até 2022 com o V. Guimarães, Guedes já não era opção do treinador Ivo Vieira desde meados de setembro. Em 2019/2020, em meia época, fez dois golos em oito jogos disputados pelos vimaranenses, depois de 34 jogos e oito golos na temporada passada, a primeira nos minhotos. Antes, Guedes jogou três épocas no Desp. Aves, onde conquistou uma Taça de Portugal, além de dois anos nos espanhóis do Reus.

