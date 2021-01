O futebolista luso-francês Romain Correia é reforço do Hércules por empréstimo do Vitória de Guimarães até final desta temporada, confirmou esta terça-feira o clube espanhol.

Romain Correia, campeão europeu de sub-19 por Portugal em 2018, estava a competir em 2020/2021 na equipa B dos minhotos, pela qual fez cinco jogos, no Campeonato de Portugal (CP).

O Hércules que compete na Segunda Divisón B – o terceiro escalão do futebol de Espanha, equivalente ao CP – está atualmente no segundo lugar no G3 Grupo B, com 19 pontos, a sete do líder, o Ibiza-Eivissa.