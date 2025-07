O defesa venezuelano Mikel Villanueva e o médio português João Mendes (na foto) terminaram contrato com o Vitória de Guimarães e estão livres para rumar a novos clubes.

Em comunicado, ao final da noite de terça-feira, o Vitória confirmou um cenário que já vinha a ser desenhado há algum tempo. «A ligação de João Mendes e de Mikel Villanueva com a Vitória Sport Clube – Futebol SAD chegou ao fim nesta segunda-feira, 30 de junho. Encerrado o vínculo, os atletas podem agora prosseguir uma nova etapa na sua carreira», referiu o Vitória, em comunicado.

Villanueva, de 32 anos, fez as últimas três épocas no Vitória, depois de duas no Santa Clara. Fez um total de 69 jogos, um golo e uma assistência. João Mendes, de 30 anos, jogou duas épocas em Guimarães, tendo feito 80 jogos, 15 golos e seis assistências.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências