O Vizela assegurou a contratação de Sava Petrov.



O clube minhoto informou que o avançado chega ao proveniente do Radnicki Nis, clube pelo qual anotou seis golos na primeira metade da temporada.

O jogador, de 25 anos, fez a formação no Partizan e passou ainda por FK Teleoptik, Spartak Subotica, Westerlo, Liersen Kempenzonen, Olimpia Liubliana e Mladost Lucani, além do Radnicki Nis.



«Sei que esta liga é muito boa, com muitos bons jogadores e equipas. Conheço muitos jogadores sérvios que jogam ou jogaram na Liga portuguesa, alguns deles são meus amigos e ouvi coisas muito positivas sobre a liga e o país. Conheço o Busnic, ele falou-me muito bem do clube e ajudou-me na decisão de me juntar ao Vizela», referiu o atleta, que tanto pode jogar como extremo ou avançado, aos meios do clube vizelense.



Este é o segundo reforço que o Vizela apresenta em dois dias depois de Domingos Quina.