O West Bromwich anunciou esta sexta-feira que devolveu Chris Willock ao Benfica. Minutos depois, os encarnados informaram que o jogador irá rumar ao Huddersfield.



