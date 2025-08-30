OFICIAL: Woltemade é reforço do Newcastle por verba recorde no clube
Avançado alemão chega do Estugarda. Negócio pode chegar aos 80 milhões de euros
O avançado alemão Nick Woltemade é reforço do Newcastle, confirmou o clube inglês, na manhã deste sábado.
Woltemade, de 23 anos, chega do Estugarda e «assinou um contrato de longa duração» com o Newcastle, que tem nesta uma contratação por valores recorde na história do clube.
O Newcastle não detalhou valores, mas segundo a imprensa inglesa, a transferência envolve 75 milhões de euros como base, podendo chegar aos 80 milhões de euros.
O atleta de 23 anos começou por destacar-se no Werder Bremen, passou por empréstimo no SV 07 Elversberg em 2022/23 e faria mais um ano no Bremen em 2023/24. Na época passada, brilhou no Estugarda (33 jogos, 17 golos, três assistências) e foi, com seis golos, o melhor marcador do Europeu sub-21, que a Alemanha perdeu para Inglaterra, na final.
De recordar que o Newcastle é adversário do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões.
