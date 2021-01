O Famalicão anunciou esta terça-feira a contratação de Rúben Vinagre, por empréstimo do Wolverhampton, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Em comunicado no site oficial, o emblema da Liga informa que a cedência de Vinagre é até ao final da temporada. Refira-se que o lateral-esquerdo esteve emprestado ao Olympiakos, de Pedro Martins, na primeira metade da época, mas apenas realizou quatro jogos.

«Ter a oportunidade de jogar no meu país a nível profissional foi uma das razões que me fez aceitar o convite do Futebol Clube de Famalicão. A Liga Portuguesa é uma das que mais valoriza os jovens jogadores e os eleva a altos patamares e, por isso, estou feliz por poder jogar num clube que possibilita essa oportunidade», disse o jovem, citado na nota do seu novo clube.

Rúben Vinagre é o terceiro jogador que o Wolverhampton empresta ao Famalicão, depois de Bruno Jordão e Leonardo Campana.

Créditos da fotografia de capa: Famalicão