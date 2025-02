O Moreirense anunciou a contratação de Yan Lincon, avançado de 22 anos que chega do Anadia. Na Liga 3, o brasileiro apontou 14 golos em 17 jogos, somando ainda uma assistência.

Natural do Maranhão, Yan Lincon foi formado no Atlético Goianense e chegou ao Anadia no início desta temporada, proveniente do União Rondonopólis.

Assinou por quatro épocas e meia com o Moreirense, até 30 de junho de 2029.