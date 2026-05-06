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Há 32 min
OFICIAL: Yeray Álvarez renova com Ath. Bilbao até 2028
O defesa central de 31 anos vai continuar as representar o clube basco
O defesa central de 31 anos vai continuar as representar o clube basco
Yeray Álvarez prolongou a ligação ao Ath, Bilbao até 2028. O defesa, nascido no País Basco (Baracaldo), está no clube desde a sua formação, tendo apenas uma passagem curta, por empréstimo, na época 2013/14 pelo CD Baskonia, da quarta divisão espanhola.
Yeray conquistou uma Supertaça Espanhola (2020) e uma Taça de Espanha (2023/24) ao serviço do Ath. Bilbao.
O defesa de 31 anos voltou aos relvados dez meses após a suspenção da UEFA em junho de 2025, depois de ter testado positivo a uma substância ilícita durante um controlo antidoping.
❤️🦁#Yeray2028 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/LWYTPQRAqj— Athletic Club (@AthleticClub) May 6, 2026
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