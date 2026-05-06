Yeray Álvarez prolongou a ligação ao Ath, Bilbao até 2028. O defesa, nascido no País Basco (Baracaldo), está no clube desde a sua formação, tendo apenas uma passagem curta, por empréstimo, na época 2013/14 pelo CD Baskonia, da quarta divisão espanhola.

Yeray conquistou uma Supertaça Espanhola (2020) e uma Taça de Espanha (2023/24) ao serviço do Ath. Bilbao.

O defesa de 31 anos voltou aos relvados dez meses após a suspenção da UEFA em junho de 2025, depois de ter testado positivo a uma substância ilícita durante um controlo antidoping.