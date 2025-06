Youssouf Sabaly é reforço do Al Duhail, do Qatar, proveniente do Betis, de Espanha, clube que representou nas últimas quatro temporadas. A transferência do lateral-direito de 32 anos foi confirmada pelos dois clubes, esta quinta-feira.

Com formação no PSG, o internacional pelo Senegal parte para um terceiro país diferente na carreira de clubes. Em França, como sénior, cimentou-se no Bordéus, tendo feito cinco épocas, de 2016 a 2021, já depois de passagens pelo Nantes e Evian TG.

Sabaly chegou ao Betis em 2021, saindo depois de 91 jogos e dois golos pelo emblema espanhol. É o segundo reforço confirmado do Al Duhail, segundo classificado da última edição da Liga do Qatar e atual vencedor da Taça do país do Médio Oriente.

O Al Duhail não detalhou a duração do contrato com o atleta.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências