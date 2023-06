Juan Cuadrado, internacional colombiano de 35 anos, vai deixar a Juventus a custo zero, após oito temporadas no clube.

Em comunicado, a «vecchia signora» deixou uma mensagem de despedida ao jogador.

«314 vezes lutámos juntos, para a conquista de 11 troféus. 26 vezes o vimos exultar, com a sua dança inconfundível. 59 vezes foi ele que deu a alegria do golo aos seus companheiros de equipa. Hoje, depois de um percurso de oito épocas, chegou a altura de dizer adeus. Juan Cuadrado está a deixar a Juventus. Foram oito anos ricos, especiais e inesquecíveis. Ano após ano, Panita foi uma das certezas para recomeçar. Em qualquer papel, com qualquer módulo, com qualquer número de camisola nas costas. Foram oito anos cheios de alegria, de crescimento constante e de trabalho diário, mas também de sorrisos, de energia positiva trazida para o balneário e para o nosso mundo, de dança, de piadas e de entusiasmo», refere a Juventus.