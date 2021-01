Oleg Reabciuk já está na Grécia para formalizar a transferência para o Olympiakos.

O lateral esquerdo chegou a Atenas na madrugada desta sexta-feira, e depois da realização dos exames médicos vai assinar contrato com a equipa orientada pelo português Pedro Martins.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o internacional moldavo esteve a negociar com o FC Porto, que salvaguardou direito de preferência quando o deixou sair para o Paços de Ferreira, mas a opção final acabou por recair no Olympiakos.

O emblema grego paga dois milhões de euros, valor que será dividido pelo Paços de Ferreira e pelo FC Porto, que para além do direito de preferência tinha ficado com metade do passe.