A reabertura do mercado de transferências, a 1 de janeiro, trouxe uma oportunidade de ouro para muitos clubes. A partir dessa data, os jogadores que terminam contrato a 30 de junho ficam livres para assinar por qualquer emblema, sem custos de transferência.

Entre os nomes mais sonantes estão dois internacionais portugueses: Bernardo Silva (Manchester City) e Rúben Neves (Al Hilal), ambos em final de vínculo e, por isso, com possibilidade de mudarem de clube sem deixar qualquer compensação financeira às atuais equipas.

O Maisfutebol reuniu uma lista com os 20 jogadores em final de contrato mais valiosos da atualidade, de acordo com os valores estimados pelo Transfermarkt. Trata-se de duas dezenas de futebolistas avaliados em muitos milhões de euros que já podem comprometer-se, a custo zero, com outros clubes.

Confira a lista na galeria associada.