Ainda antes de confirmar a chegada do português Danilo Pereira, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação de Moises Kean, jovem avançado italiano que ruma a França por empréstimo do Everton, sem opção de compra.



Aos 20 anos, depois de uma primeira época com números pouco convincentes em Inglaterra (31 jogos/2 golos) e um arranque de temporada mais promissor (4 jogos/2 golos), o avançado formado na Juventus deixa temporariamente o Everton para demonstrar o seu potencial na Ligue 1 de França.



Os sorrisos de Moises Kean são a nota dominante dos bastidores da chegada do reforço ao PSG.



Veja o vídeo apresentado pela Dugout, parceira do Maisfutebol.