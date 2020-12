Oleg Reabciuk vai ser reforço do Olympiakos, sabe o Maisfutebol.

O lateral-esquerdo do Paços de Ferreira esteve a negociar com o FC Porto – os dragões exerceram a preferência que tinham sobre o moldavo –, mas optou por rumar à Grécia: vai assinar um contrato de quatro épocas e meia com a equipa de Pedro Martins.

Pela transferência, o Olympiakos vai pagar dois milhões de euros, valor que será dividido entre Paços e FC Porto – têm 50 por cento do passe cada. O negócio foi mediado pela empresa D20 Sports, de Deco, que tinha exclusividade no negócio.

Oleg, que jogou nos escalões jovens do Sporting e do Núcleo Sportinguista de Rio Maior, chegou ao FC Porto em 2016 oriundo do Belenenses e completou todas as etapas da formação sem nunca se ter estreado pela equipa principal. Em 2019, o moldavo mudou-se para a Capital do Móvel onde se assumiu como titular desde então, tendo disputado 44 jogos.