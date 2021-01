O Paços de Ferreira anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Cristian Parano, médio argentino.

O jogador de 21 anos estava nos Estados Unidos, ao serviço do San Antonio FC, e em 2019 foi eleito o Jogador Jovem do Ano da USL Championship. Antes jogou no San Martin San Juan, do seu país.

Este é o primeiro reforço de inverno do Paços de Ferreira, com contrato válido por três anos e meio.