O dia 1 de setembro fechou as portas das principais ligas europeias à entrada de novos jogadores, mas o que é facto é que há países ainda disponíveis para realizar negócios de última hora e até mesmo «roubar» peças importantes a clubes que já não se podem reforçar.

A manhã desta terça-feira ficou, desde logo, marcada pela saída de Ederson para o Fenerbahçe, tendo em conta que o mercado na Turquia apenas encerra no próximo dia 11 de setembro. De resto, os próximos mercados a fecharem são os dos Países Baixos e da Noruega (2 de setembro), sendo que o último é o da Sérvia, apenas a 19 de setembro.

Há ainda a destacar o mercado do Brasil (3 de setembro), da Arábia Saudita (10 de setembro) e do Qatar (16 de setembro).

Confirme todas as datas de algumas das melhores ligas:

2 de setembro:

Países Baixos e Noruega

3 de setembro:

Brasil, Hungria

5 de setembro:

Áustria e Bósnia

6 de setembro:

Bélgica, Croácia e Macedónia

7 de setembro:

Ucrânia e Montenegro

8 de setembro:

Roménia, Polónia, Rep. Checa, Bulgária e Liechtenstein

9 de setembro:

Suíça e Chipre

10 de setembro:

Arábia Saudita

11 de setembro:

Turquia e Rússia

12 de setembro:

Grécia

13 de setembro:

México

16 de setembro:

Qatar

19 de setembro:

Sérvia