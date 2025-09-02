Países Baixos à Arábia Saudita: os mercados ainda abertos a mudanças
Algumas das principais ligas mundiais podem vender e receber jogadores nas próximas duas semanas
O dia 1 de setembro fechou as portas das principais ligas europeias à entrada de novos jogadores, mas o que é facto é que há países ainda disponíveis para realizar negócios de última hora e até mesmo «roubar» peças importantes a clubes que já não se podem reforçar.
A manhã desta terça-feira ficou, desde logo, marcada pela saída de Ederson para o Fenerbahçe, tendo em conta que o mercado na Turquia apenas encerra no próximo dia 11 de setembro. De resto, os próximos mercados a fecharem são os dos Países Baixos e da Noruega (2 de setembro), sendo que o último é o da Sérvia, apenas a 19 de setembro.
Há ainda a destacar o mercado do Brasil (3 de setembro), da Arábia Saudita (10 de setembro) e do Qatar (16 de setembro).
Confirme todas as datas de algumas das melhores ligas:
2 de setembro:
Países Baixos e Noruega
3 de setembro:
Brasil, Hungria
5 de setembro:
Áustria e Bósnia
6 de setembro:
Bélgica, Croácia e Macedónia
7 de setembro:
Ucrânia e Montenegro
8 de setembro:
Roménia, Polónia, Rep. Checa, Bulgária e Liechtenstein
9 de setembro:
Suíça e Chipre
10 de setembro:
Arábia Saudita
11 de setembro:
Turquia e Rússia
12 de setembro:
Grécia
13 de setembro:
México
16 de setembro:
Qatar
19 de setembro:
Sérvia