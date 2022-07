Orgulho pela mudança para a «melhor liga do mundo», coração apertado pela despedida do Sporting.

João Palhinha embarcou neste sábado para Inglaterra, para cumprir os exames médicos, assinar por cinco temporadas e formalizar a transferência para o Fulham, como o Maisfutebol noticiou na sexta-feira. Mas antes disso ainda passou pela Academia de Alcochete.

«O sentimento é de orgulho. Vou para a melhor liga do mundo, e é mais um objetivo alcançado, embora ainda me falte assinar. Estou muito orgulhoso, também por tudo o que fiz no Sporting», começou por dizer, em declarações exclusivas à TVI/CNN Portugal/Maisfutebol.

«Esta saída surge quando teve de acontecer. Não se forçou nada. Aconteceu tudo naturalmente», acrescentou Palhinha, antes de revela que foi à Academia na manhã deste sábado, para a despedida.

«Não é fácil, após dez anos no clube. Custou-me mais do que estava à espera. Vou levar sempre o Sporting comigo, e espero que os sportinguistas continuem a acompanhar-me. Deixei uma mensagem especial para eles, que vão ver dentro de dias, e que depois o clube divulgará. É um agradecimento por tudo o que vivi no clube. Só tenho a agradecer à estrutura e aos adeptos. Todos, conseguimos dar a volta, reerguer o clube, e por isso saio realizado», referiu Palhinha.

Questionado sobre o papel de Marco Silva na mudança para o Fulham, o internacional português assumiu que o técnico «foi fundamental». «O mister queria-me muito e demonstrou isso, através da persistência que teve. Falou comigo mais do que uma vez. Eu gostei disso, e do projeto que me foi apresentado. Vou à procura de ter sucesso na melhor liga do mundo, onde espero mostrar o meu valor», respondeu.