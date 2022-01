O Parma anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Simy Nwankwo.

O avançado nigeriano, atualmente com 29 anos, já jogou em Portugal, com as camisolas de Portimonense e Gil Vicente, no início da carreira profissional.

Simy estava agora na Salernitana, mas é cedido ao Parma, que fica com opção de compra.