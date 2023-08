Lee Ye-chan é reforço do Portimonense.



O defesa vai viver a primeira experiência fora da Coreia do Sul ao serviço dos algarvios. Segundo apurou o Maisfutebol, o jogador de 18 anos assinou um contrato válido por quatro épocas com o Portimonense.



O clube algarvio não esclareceu se Ye-chan vai integrar a equipa principal ou os sub-23.