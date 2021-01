Calal Huseynov, promessa do Azerbeijão, vai treinar à experiência no Benfica.

A notícia foi avançada pelo site «azerisport», que adianta que o central vai cumprir um período experimental de duas semanas no Seixal.

Huseynov fez 18 anos no sábado, dia 2 de janeiro, mas já soma três jogos pelo Zira, emblema do principal escalão do futebol azeri.

Estreou-se a 25 de outubro, frente ao Qarabag, tornando-se assim o mais jovem jogador a atuar pelo emblema de Baku.

«É sempre sensacional ter jogadores azeris no estrangeiro, pois o nosso futebol é menosprezado. Foi uma surpresa para mim, mas é um jogador promissor. Se ele quiser, pode jogar lá. Fico contente que tenha sido convidado a treinar no Benfica. Claro que vai ser difícil, mas tem personalidade, destaca-se entre os colegas. O Budag Nasyrov também esteve em Portugal (no Sporting B), não é fácil. Mas o Jalal tem boas capacidades físicas, é um bom defesa, sabe também fazer o primeiro passe. É possível que fique lá no Benfica, na equipa B», referiu Azer Mammador, antigo internacional azeri e atual treinador dos sub-19 do Zira, em declarações ao «azerisport».

O Zira é terceiro classificado da Liga azeri, atrás de Neftçi e Qarabag. No plantel conta com um ex-jogador do Benfica, o moçambicano Clésio Baúque.