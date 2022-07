O Real Madrid assume que não tem espaço para Reinier no plantel.

No site oficial, o emblema «merengue» já atualizou o plantel, com a inclusão de reforços Rudiger e Tchouameni, mas Reinier está entre os jogadores com «inscrição pendente».

Referenciado pelo Benfica, o jovem avançado brasileiro foi «devolvido» ao Real Madrid após duas épocas de cedência ao Borussia Dortmund, nas quais disputou 39 jogos (um golo marcado e uma assistência).

Para além de Reinier, o Real Madrid apresenta mais três jogadores com «inscrição pendente»: Odriozola, Kubo e Borja Mayoral.