Renato Paiva ainda nem fez a estreia oficial como treinador do Independiente del Valle, mas acaba de perder uma das promessas do emblema equatoriano: Moisés Caicedo foi anunciado, nesta segunda-feira, como reforço do Brighton, da Premier League.

O médio faz apenas 20 anos no próximo dia 11 de fevereiro, mas já é internacional equatoriano e somou três dezenas de jogos pelo Independiente del Valle, com seis golos marcados. Durante este mercado foi também associado ao Manchester United.

O contrato com o Brighton é válido até 2025.