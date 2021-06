O Santa Clara prepara-se para anunciar Ricardo Fernandes como reforço para a baliza.

O guarda-redes de 26 anos estava em final de contrato com o Académico de Viseu, que representou nas duas últimas épocas, e comprometeu-se com o emblema açoriano para um contrato válido até 2023.

Ricardo Fernandes fez quase toda a formação no Oliveira do Bairro, mas no último ano de juniores mudou-se para o Belenenses. Depois passou por Torreense, Eléctrico, AD Oliveirense, Anadia e Fafe, sempre por empréstimo. Em 2017/18 fez o único jogo pela equipa principal do Belenenses, mas depois saiu em definitivo, para o Famalicão, antes do tal período em Viseu.