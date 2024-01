O Rio Ave e o Vitória estão em conversas para uma possível transferência do lateral-esquerdo Hélder Sá para o clube de Vila do Conde, avançou O Jogo e apurou o Maisfutebol junto de fontes próximas do processo.

Nesta altura, em cima da mesa está a possibilidade de Hélder Sá chegar ao Rio Ave e, assim, voltar ao futebol português. O lateral de 21 anos, emprestado pelo Vitória ao Radomiak Radom, da Polónia, no início da época, fez apenas um jogo e um golo pelos polacos em 2023/24, na derrota por 2-1 ante o Garbarnia, para a Taça da Polónia, a 27 de setembro.

Ao que foi possível apurar até ao momento da publicação desta notícia, o contrato ainda não está assinado (e consequentemente acertados todos os moldes do negócio) mas é concreta e provável a hipótese de Hélder Sá voltar a Portugal, para jogar de novo na I Liga, agora na equipa comandada por Luís Freire.

O Rio Ave segue ativo num mercado em que já pode contratar e inscrever jogadores e, a Vila do Conde, como já noticiado pelo Maisfutebol, podem também chegar Rodrigo Ribeiro e Mateo Tanlongo.